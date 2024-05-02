Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi
ensonhaber.com

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası istendi.

Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

2 yıl 4 aya kadar hapis cezası

Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.

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