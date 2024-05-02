Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası istendi.
Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
2 yıl 4 aya kadar hapis cezası
Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.
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