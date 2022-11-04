Kemal Kılıçdaroğlu: Hamburgerimizi yedik, görüşmek üzere

ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de hamburger yediği anları paylaşarak "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere" notunu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği ABD ziyareti ile gündeme oturmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise New York'tan Washington DC'ye yolculuğu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını hava yolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması tartışmaları beraberinde getirdi.



"Hamburger yemeye gittik"

Çıkan tartışmalar için açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise, "Hamburger yemeye gittik." ifadeleriyle kendisini savundu.

İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı turları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun bu seferki durağı İngiltere oldu.

KRT TV'de yayını terk etti

Londra'da temaslarına devam CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına bağlandı.

Londra ziyaretini anlatan Kılıçdaroğlu, bir anda sunucunun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatini hatırlatması üzerine yayını aniden terk etti.

Yayınlar silindi

Yayının ardından CHP Genel Merkezi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden KRT yayınlarını teker teker sildi.



Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna sinirlenerek yayını terk etmesi ile ilgili bölümü, KRT TV de yayından kaldırdı.

"Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..."



Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinden bir kare paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." ifadelerine yer verdi.

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