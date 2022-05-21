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    Kemal Kılıçdaroğlu: Hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz

    Maltepe'deki Milletin Sesi mitinginde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hatalardan ders çıkardığını ve gelişmek ve düzelmek için çaba harcadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 20:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz

    CHP bugün İstanbul'un Maltepe ilçesindeki miting alanında Milletin Sesi mitingi düzenledi.

    İstanbulluların ilgi gösterdiği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslendi.

    "Hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz"

    Kılıçdaroğlu, hatalardan ders çıkardıklarını değişip, hataları düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Aman CHP geçmişte böyle yaptı diyorlar. Evet, hatalar oldu; biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz ama hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Siz de Allah da şahidimdir ki, kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. İnanmaktan, denemekten, öğrenmekten şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Biz şu an bu ortamdayız. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz. İşsizlere iş sağlamak, ülkeye kardeşliği getirmek, milleti huzura kavuşturmak... Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, bölgesinde ve dünyada saygınlığı olan bir ülkeyi yeniden inşa etmek..." diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz #1


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