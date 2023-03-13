Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP liderleri ile görüşmesinin planlanma aşamasında olduğunu duyurdu.

14 Mayıs seçimine 62 gün kaldı.

Yaklaşık 2 aylık süre kala süreç resmiyet kazandı.

Partiler milletvekilliği başvuruları almaya başlarken bir yandan da ittifaklar şekilleniyor.

Muhalefet kanadında ise büyük tartışmalar sonucunda 6'lı masadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı çıktı.

Muhalefette yeni tartışma HDP ile görüşme

Aday sorununu çözen muhalefet kanadında son dönemde ise bölünme ve HDP ile görüşme tartışmaları sürüyor.

Kılıçdaroğlu, adaylığı açıklanır açıklanmaz HDP dahil tüm kesimlerle görüşeceğini ve destek isteyeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nu ilk tebrik edenler arasında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de görüşmeye saygı duyacağını fakat bakanlık pazarlıklarına müsaade etmeyeceğini açıkladı.

Akşener'in bu çıkışı tartışmaları alevlendirse de Kılıçdaroğlu, HDP ile temasa hazırlanıyor.

"Görüşme planlama aşamasında"

Bu kapsamda CHP Lideri, gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na "HDP ile ne zaman görüşeceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

Görüşme tarihine ilişkin bilgi vermeyen Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." cevabını verdi.