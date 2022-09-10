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    Kemal Kılıçdaroğlu, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözlerini değerlendirdi

    6’lı masa, henüz adayını belirlemeden “bakanlık” işlerine girişti. HDP’ye bakanlık verilebileceği konuşulurken, konu Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu. CHP lideri, “Kararı 6’lı masa verecek” dedi.
    • 10.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 09:20
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    Kemal Kılıçdaroğlu, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözlerini değerlendirdi

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” sözleri, siyasetin gündemine oturdu.

    6’lı masayı karıştıran bu sözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu.

    “Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış”

    CHP lideri, sık sık toplanan ancak bir türlü Cumhurbaşkanı adayı için nihai karara varamayan 6’lı masanın “HDP’ye bakanlık” için kararı vereceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, “Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır.” dedi.

    “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışması

    Son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları da gündemde…

    Konuya yönelik Kılıçdaroğlu’ndan sert bir yanıt geldi.

    CHP Genel Başkanı, “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözlerini değerlendirdi #1


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