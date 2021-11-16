CHP Lideri Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısına bir yenisini daha ekleyerek, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı helalleşme çağrısına bir yenisini daha ekledi.

CHP'nin iktidara geldiğinde mağdur kesimlerle helalleşeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız." dedi.

28 ŞUBAT MAĞDURLARINI İLK SIRAYA KOYDU

Kılıçdaroğlu konuşmasında, helalleşeceği kesimleri sıralarken 28 Şubat mağdurlarını ilk sıraya koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısını yineledi VİDEO



KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞECEĞİZ' DEDİĞİ KESİMLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşeceğini söylediği kesimler ise şu şekilde:

"28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkûmlarıyla, mahallerinden sürülen Romanlar'la, varlık vergileri altında inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla, mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle, Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle, Soma ile, darbeciler bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımızı astı, bu insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesiyle, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz."