Kemal Kılıçdaroğlu: Her seçimin bir sonraki günü vardır CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı sonuca göre harekete geçebileceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'na, '1 Nisan'da yani seçimin ertesi günü sizin için ne ifade ediyor?' diye soruldu. Kaçamak bir yanıt veren eski CHP lideri, "Her seçimin bir sonraki günü vardır" dedi.

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Geride bıraktığımız genel seçimlerin en fazla kaybedeni hiç şüphe yok ki Eski CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Önce Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu daha sonra 13 yıldır sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptırdı.

Yaşadığı mağlubiyetlerin ardından Ankara'da bir ofis açarak çeşitli görüşmeler sürdüren Kılıçdaroğlu, siyaset, iş dünyası ve akademik dünyadan isimlerle bir araya geliyor.

Seçim sonuçlarının ardından harekete geçebileceği konuşuluyordu: 1 Nisan sizin için ne ifade ediyor?

Bir yandan CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde alacağı sonuca göre harekete geçebileceği konuşulan Kılıçdaroğlu son olarak Muhalif yazarı Ayla Ganioğlu’na konuştu.

Ganioğlu, Kılıçdaroğlu'na "1 Nisan sizin için ne ifade ediyor?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise kaçamak bir cevap vererek, "1 Nisan, Nisan ayının birinci günü. O kadar" dedi.

Kaçamak bir cevapla geçiştirdi: Her seçimin bir sonraki günü vardır

Eski CHP Genel Başkanı'nın kaçamak cevabı sonrası sorusunu bir kez daha yineleyerek, "Seçimin ertesi günü olarak?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu bu kez de her seçimin bir sonraki günü olduğunu söyleyerek ucu açık bir cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi günü… Her seçimin bir sonraki günü vardır" şeklinde konuştu.