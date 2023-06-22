Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği etkinliğe bu yıl katılmadı İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin 4. yılında Haliç Kongre Merkezi'nde "Demokrasi Şenliği" düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl katıldığı etkinlikte bu sene yer almadı.

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Seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Parti tabanında alınan sonuçlar nedeniyle değişim sesleri yükseldi.

Öyle ki taban, CHP içerisindeki değişimin önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlaması gerektiği görüşünde.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta kararlı.

İmamoğlu 'değişim' istiyor

Hal böyle olunca parti içerisinde değişim seslerini ilk olarak Ekrem İmamoğlu dile getirmeye başladı.

Verdiği değişim mesajıyla CHP Genel Başkanlığı'na göz kırpan İmamoğlu, bir yenilenme sürecine girilmemesi durumunda yerel seçimlerin kaybedileceği görüşünde.

İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel de partide bir değişim yaşanması gerektiğini söyleyerek, genel başkanlık yarışında 'ben de varım' dedi.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında peş peşe görüşmeler gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu bu sene katılmadı

İki isim de objektiflere bir sorun olmadığı yönünde mesajlar verse de ortaya çıkan bir ayrıntı dikkat çekti.

İmamoğlu'nun göreve gelmesinin 4. yılında Haliç Kongre Merkezi'nde "Demokrasi Şenliği" düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe geçen sene katılan Kılıçdaroğlu, bu yıl organizasyonda yer almadı.

İmamoğlu'na CHP'li belediye başkanları eşlik etti.