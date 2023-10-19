Kemal Kılıçdaroğlu için Genel Kurul’da imza toplandı: Değişimciler tepki gösterdi CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanınca milletvekilleri WhatsApp üzerinden birbiri ile atıştı.

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CHP'de gündem 38. Olağan Kurultay...

Partililer 4-5 Kasım’da yapılacak büyük kurultaya çevrilmiş durumda.

Aday olmak için 69 imza gerekli

Öncesinde ise genel başkan adaylığı için 69 imzaya ulaşılması gerekiyor.

Genel merkezin hedefi ise Kılıçdaroğlu’nu bin imza ile aday olmasını sağlamak.

Kılıçdaroğlu için imza topladılar

Bu nedenle de tezkere görüşmelerinin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu’nda Kılıçdaroğlu için imza toplandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.

Kavga WhatsApp grubuna taşındı

Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı.

Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdiler.

Burcu Köksal'a soruldu

O tartışmalar, imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a soruldu.

"Yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz"

Köksal bu soruya, "Vekil grubu bulunduğu yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz. Parti kültürüne, etiğine sığmayan bir durumdur. Herkes istediği adayı destekleyebilir." şeklinde yanıt verdi.

Değişimciler etik değil dedi

Değişimciler yazışma içeriklerinin yayınlanmaması gerektiğini ifade ederken, Genel Kurul’da imza toplanmasının etik olmadığını dile getirdiler.

'Değişimciler' sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.