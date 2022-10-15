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    Kemal Kılıçdaroğlu: İhmallerin hesabını sormak boynumun borcu

    Kemal Kılıçdaroğlu: İhmallerin hesabını sormak boynumun borcu

    Bartın'da yaşanan maden kazasına ilişkin paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!" ifadelerini kullandı.
    • 15.10.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 14:18
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    Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazası tüm ülkeyi yasa boğdu...

    Yaşanan kazanın ardından bölgeye intikal eden kurumlar, ekip halinde madencileri kurtarabilmek için mücadele etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da facianın yaşandığı bölgeden 40 madencinin şehit olduğunu bildirdi.

    Ankara'dan Bartın'a geçecek

    Birçok siyasi isim programlarını iptal edip bölgeye gideceğini duyurdu.

    Bölgeye gidecek olan siyasilerin arasına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eklendi.

    Kılıçdaroğlu'nun, cenazelere katılmak üzere Ankara'dan Bartın'a gideceği duyuruldu.

    "Bu elim olayı takip edeceğim"

    Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaşanan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

    Yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, olayın takipçisi olacağını belirterek mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!"

    Kemal Kılıçdaroğlu: İhmallerin hesabını sormak boynumun borcu #1


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