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    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında iktidar olmaları halinde Suriyelileri geri yollayacaklarının sözünü verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 14:18
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

    Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    CHP Lideri konuşmasında, Türkiye'de yaşayan Suriyelillere de değindi.

    Suriyeliler üzerinden vaatlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'de yaşayan Suriyelileri geri yollayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "ALLAH'IN İZNİYLE..."

    Suriyeliler yüzünden ev kiraları yükseldi. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Allah'ın izniyle milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri; Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacak.

    "IRKÇILIK YAPMIYORUM"

    Irkçılık yapmıyorum. Onların yollarını, köprülerini, hastanelerini her şeylerini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Bana söz verdiler...

    "DAVULLA ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ"

    Güle güle diyeceğiz, davulla zurnayla ülkelerine göndereceğiz ve Suriye'de barışı sağlayacağız."

    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz VİDEO


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