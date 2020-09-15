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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

    Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde başlayan görüşmenin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor...
    • DHA
    • 15.09.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 13:40
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ediyor.

    Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde saat 13.00'te başladı.

    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nun oldukça samimi olması dikkatlerden kaçmadı.

    "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

    İkili arasındaki görüşmenin “hayırlı olsun” ziyareti kapsamında olduğu öğrenilirken, bu görüşmede Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler de ele alınacak.

    Görüşmenin ardından basın açıklaması bekleniyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti İZLE



    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi #1

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