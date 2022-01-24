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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü

Daha önce Akşener ve Davutoğlu ile yemekte buluşan Kılıçdaroğlu, son görüşmesini Babacan ile gerçekleştirdi.