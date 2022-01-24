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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü

    Daha önce Akşener ve Davutoğlu ile yemekte buluşan Kılıçdaroğlu, son görüşmesini Babacan ile gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 15:26
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    Bir sonraki genel seçimler Haziran 2023'te yapılacak.

    Seçimlere cephesini genişleterek katılmak isteyen Millet İttifakı'nın bileşenlerinden CHP, çeşitli partilerle temaslarını sürdürüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

    SON GÖRÜŞMEYİ BABACAN İLE YAPTI

    Üç muhalefet liderinin, yemekte ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Görüşme, Gelecek Partisi'nin söz konusu oluşuma katılacağı söylentilerinin ardından gerçekleştirildi.

    Kılıçdaroğlu'nun son görüşmesi, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #1

    GÜNDEM MİLLET İTTİFAKI

    Babacan, CHP Genel Başkanı'nı parti genel merkezinde kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.

    Kameralara poz veren Babacan ve Kılıçdaroğlu, ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

    Görüşmede, Millet İttifakı'nın durumu ve ülke gündemindeki konuların ele alındığı belirtiliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #4

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #5

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan görüştü #6


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