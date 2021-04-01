Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ev ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ev ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sultanbeyli'de bir eve ziyarete gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Sultanbeyli'deki bir evi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, ev sahibinin hazırladığı yemekleri yemek için masaya oturdu.

DUVARDAKİ MAHMUT EFENDİ FOTOĞRAFI ŞAŞIRTTI

O sırada duvarda Mahmut Efendi Hocaefendi'nin fotoğrafını gören İmamoğlu'nun şaşkınlığı suratına yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ev ziyareti VİDEO

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YEMEKTEN SONRA ÇEKMEKÖY'DE ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİLER

Daha sonra Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.