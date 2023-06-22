Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen il başkanlarından ortak açıklama Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'nin 81 il başkanı, yaptıkları ortak açıklamada, değişimin kişilerle değil fikirler ve ilkelerle sağlanabileceğini vurguladı.

ensonhaber.com

CHP'de seçim sonrası sancılı süreç devam ediyor.

Değişim rüzgarlarının estiği ana muhalefet partisinde tabandan gelen değişim çağrılarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Haziran'da il başkanlarını topladı.

8 saat süren toplantıda gündem değerlendirilirken, toplantıdan sonra yazılı bir ortak açıklama yayınlandı.

"Dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir"

Açıklamada, değişimin kişilerde değil fikirlerde yaşanması gerektiği vurgulandı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı açıklamada, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleri dikkat çekti.

İmamoğlu: Açıklamayı 4 başkan yazı

Yayınlanan bu açıklama, CHP Genel Başkanlığı için adı en çok anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı kaleme alındığı yorumlarına neden oldu.

İstanbul'da 4 yıllık icraatlarını tanıttığı toplantıda İmamoğlu'na bu açıklama da soruldu.

İmamoğlu, metnin 4 il başkanı tarafından kaleme alındığı bilgisini aldığını, 81 il başkanının hepsinin aynı fikirde olmadığını söyledi.

"Benimle konuşan il başkanları var"

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Benimle konuşan il başkanları var. Hepsi aynı fikirde değiller. Burada bazı imalı ifadelerin CHP il başkanlarının topluca ortaya koyacağı bir metne yakışacağını düşünmüyorum. Anlamsız ikili konuşur gibi metin yazılmaz. Bu öyle bir metin. Hangi il hazırlamışsa bu metni bilmiyorum."

Açıklama metni şu şekilde: