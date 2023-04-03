Kemal Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal arasında 'bakanlık sayısı' görüşmesi Millet İttifakı'nda milletvekili ve bakanlık pazarlıkları devam ediyor.. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak masanın küçük ortağı DP lider Gültekin Uysal ile bir araya geldi..

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Siyasi partilerin, Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmasına günler kala, Millet İttifakı'nda hararetli günler yaşanıyor..

Adaylığının kabul edilmesi için her siyasi lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı ve her siyasi partiye bir bakanlık mutabakatına imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazarlıkları sürüyor..

Daha önce masadaki liderlere bol bol koltuk dağıtmasıyla tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu kez masanın küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

Gültekin Uysal ile vekil ve bakanlık sayılarını görüştü

Kılıçdaroğlu, Uysal ile Genel Merkez dışında bir mekanda buluştu. İddiaya göre iki lider, milletvekili ve bakanlık sayıları hakkında istişarede bulundu.

Hangi partiye kaç vekil verildi

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı pazarlıkta masadaki ortaklarına verdiği vekil sayıları şu şekildeydi;



Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil.



Kim hangi bakanlığı istiyor

Bakanlıkların paylaşımı konusunda da partiler arasında tam mutabakat sağlanabilmiş değil.

Masadaki her partiye birer bakanlık verilecek ancak bazı kritik bakanlıklar için partiler arasında yarış var.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimin kendisinde olmasını istedi.

Bu öneriye İyi Parti cephesi şiddetle karşı çıkıyor.

İyi Parti, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kendilerinde olmasını istiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bazı bakanlıkların ikiye bölünmesini ve yeni bakanlıkların kurulmasıyla herkese fazlasıyla koltuk vermeyi planlıyor.

Bu planlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı da ikiye bölünecek.

Seçimlerin kazanılması durumunda; Kültür Bakanlığı Saadet Partisi'ne, Turizm Bakanlığı ise Demokrat Parti'ye verilebilir.