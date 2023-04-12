Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek! Masada seçim güvenliği olacak ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

ensonhaber.com

Türkiye’nin 14 Mayıs’taki kader seçimine 32 gün kaldı.

Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekillini seçimini yapacak.

Kritik seçimler öncesinde çalışmalarını hızlandıran cumhurbaşkanı adayları, gerek katıldıkları programlarla gerek ise mitingler ile seçim vaatlerini sıralıyor.

Sinan Oğan ziyaret edecek

Daha önce birçok siyasi partiyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer rakibi Sinan Oğan ile görüşme gerçekleştirecek.

Gündem seçim güvenliği

Kritik görüşmede 'Seçim güvenliği' konusunun ele alınacağı öğrenildi.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve 100 bin imza toplayarak yarışa giren Oğan’ın, görüşme sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Basın açıklaması yapmaları bekleniyor

İki liderin, saat 13.00’te görüşme gerçekleştireceği ve daha sonra kameraların karşısında seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapacağı kaydedildi.