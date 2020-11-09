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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu

    "Üzgünüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı uyarıların önemsenmediğini dile getirdi. Temel Karamollaoğlu ise "Hayırlısı olsun" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 16:26
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:46
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı istifa açıklaması siyasetin de gündeminde.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    İki lider de Berat Albayrak ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

    KARAMOLLAOĞLU: HAYIRLISI OLSUN

    Karamollaoğlu, "Hayırlısı olsun. Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir." dedi.

    Karamollaoğlu: Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir VİDEO

    KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM

    Kılıçdaroğlu ise, Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin, "Üzgünüm. Ekonomik sıkıntılarımız herkesin evinde görülüyor. Devlet kriziyle karşı karşıyayız. Açıklama yapılmıyor. Neden? İstifa kabul edildi mi edilmedi mi belli değil." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Üzgünüm VİDEO

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