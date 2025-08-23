Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında ipler iyice gerildi...

Uğur Dündar'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile başlayan tartışmada, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmemişti.

Son olarak Dündar geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşımda daha bulunarak, tartışmayı alevlendirdi.

UĞUR DÜNDAR'DAN "DEMEK Kİ CHP DOĞRU YOLDA" ÇIKIŞI

Dündar, bir internet haber sitesinin "Kılıçdaroğlu: "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadeleri ile paylaşımını alıntılamış ve ardından şu sözler ile "Demek ki CHP doğru yolda" paylaşmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT

Uğur Dündar'ın paylaşımına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise, sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ile, "Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir." çıkışında bulundu.

"ISLAH OLMAZ MUHTERİSLERİN DE KEPAZELİĞİNİ SÖYLEMEK GÖREVİMDİR"

Açıklamalarının devamında ise şöyle dedi:

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, “Demek ki CHP doğru yolda!” diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.



Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur.



Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin.

UĞUR DÜNDAR: "YILLARCA BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası ipler iyice gerilirken, Uğur Dündar'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Dündar, Kılıçdaroğlu'nun "kepaze" ifadesine sert çıkıştı.

Dündar, paylaşımda şu sözleri sarf etti: