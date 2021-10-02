2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olacaklarını söyleyerek her sorunu çözeceklerini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da “CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

Önümüzdeki seçimlerle ilgili açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerinden bahsetti.

"HER KESİMLE OTURACAĞIZ"

Sıradan bir iktidar değişikliği olmayacağını söyleyen ve "Allah'ın izniyle milletin takdiriyle iktidar görünüyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit'in hayata geçirdiği ekonomik ve sosyal konseyi yeniden hayata geçireceğiz. Her kesimle oturacağız.

"HER SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Olumlu bir dış politika izleyeceğiz. Her sorunu çözeceğiz. Sorunların çözüm merkezinde TBMM yatıyor. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerine son verenlere hiç kimse meraklanmasın.

"İLK SEÇİMDE İNŞALLAH İKTİDARIZ"

KHK ile görevlerine son verilenlere, yargı kararı yoksa, 1 hafta içerisinde tamamını görevlerine iade edeceğiz. İlk seçimde inşallah iktidarız. Beraber mücadele yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İlk seçimde inşallah iktidarız

