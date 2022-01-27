CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kendisini e-posta ile davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz'ın evine konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmen ziyaretlerine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu bugün ziyaretlerine Ankara'da devam etti.

CHP lideri kendisini e-posta ile davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz'ın evine konuk oldu.

Naz ve ailesiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu ve ona eşlik eden eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na çay ikramı yapıldı.

Kılıçdaroğlu Beray Naz'a en çok zorlandığı dersleri sordu. Matematik cevabını alan Kılıçdaroğlu, "Yapmayın, matematiği düzelteceksin. Değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Anne Naz'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söylemesine karşı Kılıçdaroğlu'nun "Habersiz mi gelseydik acaba" sözleri gülüşmelere neden oldu.

"ÇAY GÜZELMİŞ"

Ziyarete ilişkin görüntüleri ise Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti VİDEO