Euro
15.2281
-0.39%
Dolar
13.6360
0.34%
Altın
789.8260
-0.60%
Borsa
1976
1.30%
Bitcoin
508.471
-3.35%
BTXN Coin
28.21
-6.80%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kendisini e-posta ile davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz'ın evine konuk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmen ziyaretlerine devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu bugün ziyaretlerine Ankara'da devam etti.

    CHP lideri kendisini e-posta ile davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz'ın evine konuk oldu.

    Naz ve ailesiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu ve ona eşlik eden eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na çay ikramı yapıldı.

    Kılıçdaroğlu Beray Naz'a en çok zorlandığı dersleri sordu. Matematik cevabını alan Kılıçdaroğlu, "Yapmayın, matematiği düzelteceksin. Değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

    Anne Naz'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söylemesine karşı Kılıçdaroğlu'nun "Habersiz mi gelseydik acaba" sözleri gülüşmelere neden oldu.

    "ÇAY GÜZELMİŞ"

    Ziyarete ilişkin görüntüleri ise Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştı.

    Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin evini ziyaret etti #4


    Görüş Bildir