Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, Akşener'e abla der

Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisine sahip olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener arasındaki dostluğa dikkat çekti. CHP lideri, İmamoğlu'nun Akşener'e abla dediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İmamoğlu'nun yakın görüntüleri adaylık tartışmalarını bir kez daha ateşlemişti.

Buna karşılık Almanya'dan dönen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısına davet etmişti.

"İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz"

Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmaları devam ederken İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 6’lı masada aday konuşulmadığını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var

"İmamoğlu, Akşener'e abla der"

Akşener ile bir sorun yaşamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'yla Akşener arasında eski bir dostluk olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun Akşener'e 'abla' dediğini de sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, "Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener’e ‘abla’ der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız 6’lı masanın başkanlarıdır" diye konuştu.