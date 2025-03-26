Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

DHA
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na desteğini sürdürüyor.
CHP’den isimler, hakkında yolsuzluk soruşturması açıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan İmamoğlu’na ziyaretlerini sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SİLİVRİ ZİYARETİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaretinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da Silivri'ye geldi.
Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapısında görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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