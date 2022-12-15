CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın aday belirleme sürecini değerlendirirken, aday için acele edilmemeli vurgusu yaptı.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalefet kanadında ise aday berlirsizliği sürüyor...

Masada adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin dışında CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alıyor.

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak davası adaylık sıralamasında kendisini en üste taşıdı. Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programının bugün konuğu olan Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın sorularına cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun davası aday belirlemeyi etkilemez VİDEO

"İmamoğlu'nun süreci adayı etkilemez"

Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın "İmamoğlu'nun yargılanması adaylık belirlemeyi etkiler mi?" sorusuna şu ifadeleri kullandı;

"Yok etkilemez. Şunun için; attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz, acele etmiyoruz. Altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı liderin altında güçlü kadrolar var.

Ekrem Bey büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse Ekrem beyi hizmetten geri bırakamayacak. "

Adayı konuşmadık

Adayı konuştunuz mu sorusuna ise Kılıçdaroğlu "Adayı konuşmadık. Bütün bunlar belli olduktan sonra... Hükümet programı dediğimiz metnin ortaya çıkması ve kamuoyu ile paylaşılması lazım. Arkasından bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası var." diyerek cevap verdi.

Davutoğlu aradı, Akşener aramadı

Bir diğer yandan, Ekrem İmamoğlu'nun davası için Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun bu süreçte kendisini arayarak üzüntüsünü belirttiğini vurguladı.

Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında destek amaçlı İmamoğlu'nun yanına gitti.

Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın "Ahmet Davutoğlu aradı peki Meral Hanım aradı mı?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.