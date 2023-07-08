Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığı'na aday olmasını isterim CHP'de değişim yankısı sürerken Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden belediye başkanlığına aday olmasını istediğini söyledi.

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Seçimlerde hezimet yaşayan CHP’de tasfiye ve liderlik kavgası devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldıran İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim’ konusunda ısrarcı.

CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde başlayan 'değişim' çağrısı için ilk somut adımlarda atılmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu tarafından henüz karşılık bulamayan çağrı için İmamoğlu, internet sitesi açarak talepleri ve manifestolarını yayınlamayı sürdürüyor.

Koltuğunu korumaya çalışıyor

CHP'de değişim beklentisi sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamakta kararlı.

Bazı partililer Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutuyor, bazıları ise seçimlerdeki başarısızlık nedeniyle yönetimin en tepesinden başlamak üzere değişimin şart olduğunu savunuyor.

Belediye başkanları hakkında konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in çok başarılı olduğunu ifade etti.

"İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığı'na aday olmasını isterim"

CHP Lideri, "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: