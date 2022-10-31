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    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından yarın Londra'ya, 5 Kasım'da ise Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:14
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    2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

    Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

    4 günlük İngiltere ziyareti

    Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 1 Kasım’da Londra’ya giderek 4 gün temaslarda bulunacak.

    Burada siyasi temaslarda bulunması beklenen CHP Lideri'ne; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo’nun eşlik etmesi bekleniyor.

    Bir sonraki durak Almanya

    Ardından 5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan CHP Lideri, hiç beklemeden  Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.  Almanya seyahati sonrasında  ise Kılıçdaroğlu, yeni bir vizyon belgesi açıklayacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ye gidiyor #1


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