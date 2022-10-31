Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından yarın Londra'ya, 5 Kasım'da ise Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

4 günlük İngiltere ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 1 Kasım’da Londra’ya giderek 4 gün temaslarda bulunacak.

Burada siyasi temaslarda bulunması beklenen CHP Lideri'ne; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo’nun eşlik etmesi bekleniyor.

Bir sonraki durak Almanya

Ardından 5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan CHP Lideri, hiç beklemeden Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında ise Kılıçdaroğlu, yeni bir vizyon belgesi açıklayacak.