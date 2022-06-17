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    Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'nın sorusunda gözyaşlarını tutamadı

    Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'nın sorusunda gözyaşlarını tutamadı

    'Adalet Yürüyüşü' kapsamında soru alan Kılıçdaroğlu, oğlunun 'Babamla gurur duyuyorum' cümlesine çok duygulandığını söyleyerek, konuşmasına devam edemeyeceğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:54
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

    Küçükkaya'nın bir sorusu da Kılıçdaroğlu'nun parti bünyesinde gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü' oldu.

    İsmail Küçükkaya'nın "Bu haftaki haberleri hazırlarken çok duygulandınız, Adalet Yürüyüşü’nden bahsediyorum, ne oldu orada?" sorusunun ardından derin bir iç çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kelimeleri dilinden güçlükle döküldü.

    "Çok duygulandığım bir konu"

    Kılıçdaroğlu, "O konu benim çok duygulandığım bir konu. Karar alırken sıradan bir karar değildi o, yürürken sıradan bir yürüyüş değildi.

    Bu toplumun adalete ihtiyacı var, birlikte yaşamaya ihtiyacı var, baskıya değil teröre değil,şiddete değil, bu ülkenin kardeşliğe, bir arada olmaya ihtiyacı var.

    Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'nın sorusunda gözyaşlarını tutamadı VİDEO

    "Yürüyüşü tek başıma yapacağımı söyledim"

    Bu yürüyüşü yaparken tek başıma yapacağımı söyledim. İlk yürüyüş akşam, Ankara'ya henüz çıkmamıştık. Yatacak yeri bile zor buldum, eve gitmemi istediler gitmedim. 'Hayır' dedim yürüyüşe başladık, artık devam edeceğiz.

    "Babamla gurur duyuyorum"

    İstanbula geldiğimde milyonlar vardı ve yanımda oğlum vardı. Gazeteciler ona soruyorlardı 'babamla gurur duyuyorum' dedi.

    Bunu atlayalım istersen İsmail bey..." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya nın sorusunda gözyaşlarını tutamadı #1


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