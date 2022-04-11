Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ay içerisinde taşları yerine oturtacaklarını belirtti. CHP Lideri, israfı bitirmek için de genelge çıkaracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarını anlatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimlerde aday olmak isteyen ancak 6'lı masanın vereceği kararı bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ay içerisinde her şeyi düzeltebileceklerini dile getirdi.

"6 ayda nefes aldırırız topluma"

Bürokraside işini iyi bilen kişilerin kenara atıldığını ifade eden CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işlerden birinin israf genelgesi çıkarmak olduğunu söyledi.

T24'e röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili gelen soruya şu cevabı verdi:

"Biz altı ayda nefes aldırırız topluma. İki, bürokraside hala son derece nitelikli ve konusunu iyi bilen kişiler var ama bir köşeye atılmış durumdalar. Bunları süratle yetkilendirmek gerekiyor.

Merkez Bankası’na, Hazine’ye, BDDK’ye, Maliye Bakanlığı’nda keza. Hızlı biçimde Stratejik Planlama Teşkilatı kurmak ve yetkilendirmek gerekiyor. Altı ayda taşlar yerine oturur.





"Yapacağımız ilk işlerden biri israf genelgesi çıkartmaktır"

Dış ve iç politikada da neler yapacağınızı kamuoyu ile paylaşırsınız. Topluma güven verirsiniz. İlk yapacağımız işlerden biri israf genelgesi çıkartmaktır. Müthiş bir israf var.

Anlamı şu; çok büyük tasarruf sağlanacak anlamında söylemiyorum ama oy veren vatandaşla, yetkilendirdiği siyasetçi arasındaki güveni pekiştirecektir. Bunlar israf yapmıyor, yolsuzluk da yapmazlar inancını vermektir."