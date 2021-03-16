Kemal Kılıçdaroğlu: İşsizliğin çözülmesi için verdiğim 'muhtar önerisiyle' dalga geçtiler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa mesele biter" diyerek verdiği işsizlik çözüm önerisiyle dalga geçildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Lideri, geçtiğimiz gün Manisa'da verdiği işsizlik için çözüm önerisine de değindi.

O gün muhtarlarla yaptığı görüşmede demeç veren Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki işsizlik sorununun muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia ederek "Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini" söylemesi, kamuoyunda mantıksız bir çözüm önerisi olarak görülerek tepki çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Muhtarlara personel verilmeli deyince dalga geçtiler VİDEO

"BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR"

Bugün de grup toplantısında o önerisini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kendisiyle dalga geçildimesine sitem ederek "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorununa bir nebze katkısı olur dediğimde dalga geçmeye başladılar. Vay işsizlik sorunu böyle mi çözülür? Bunu bütün muhtarlara havale ediyorum." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizliğe çözüm önerisi HABERİ İÇİN TIKLA



