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    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'nda

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'nda

    ABD programı için bu ülkeye giden Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli uçağına bindi.
    • 09.10.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:00
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

    Kılıçdaroğlu, Boston kentine yolculuk için önce Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

    Uçağın inişinin ardından Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre bekledi.

    İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti

    Salondan çıkarken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, THY'ye ait tarifeli seferle saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.

    Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da Boston'a gitti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nda ViDEO

    Kılıçdaroğlu'nu uğurlayan isimler

    CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile beraberindekileri havalimanından uğurladı.

    AA'nın haberine göre, ABD'de bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin heyete bu ülkede katılacağı öğrenildi.

    CHP'nin İstanbul Havalimanı karşıtlığı

    Atatürk Havalimanı arazisi üzerinde millet bahçesi yapılmak üzere çalışmalar başladı.

    Söz konusu havalimanını yeniden uçuşlara açmak isteyen CHP'den "İstanbul Havalimanı'nı kargo havalimanına çevireceğiz." şeklinde açıklamalar gelmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #4

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #5

    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ye gitmek için İstanbul Havalimanı nda #6


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