Kemal Kılıçdaroğlu: İsteyen arkadaşlar parti kurarlar

İzmit’te temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partisi için "Hayırlı olsun diyeceğiz, ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra meclis salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye ilişkin bir değerlendirme yapan CHP’li Kılıçdaroğlu, "Hayırlı olsun diyeceğiz, ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar." dedi.

“SAVCININ TEHDİT EDİLMESİ…”

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin soruya ise "Saldırıyı yapanların, faillerinin bulunması, adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde efendim, ‘Telefon açtım. Geçmiş olsun dedim'. Bunlar değil. Sen, 83 milyona hitap edeceksin. 83 milyona çağrıda bulunacaksın. 'Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz' diyeceksiniz. Eğer bunu yapabilirlerse, bence görevini yapmış olur. Erdoğan'ın bu görevi yapması lazım, bekliyoruz." diye cevap verdi.

“DEMOKRASİ ŞİDDETİ KABUL ETMEZ”

Savcının tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Savcının tehdit edilmesi, geldiğimiz süreçte daha önemli bir aşama. Olayı soruşturacaksınız, soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Bu ülkenin 83 milyon yurttaşı demokrasi içinde, barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyor. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi şiddeti kabul etmez. Şiddete karşı çıkar."





“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ”

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa 'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etmeyiz ve doğru değil." diye konuştu.