Kemal Kılıçdaroğlu İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye vetosuna takılan İsveç'te terör gösterileri devam ediyor.
Bu kapsamda ülkede PKK terör örgütü ile işbirliği ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerime karşı gerçekleştirilen çirkin saldırıların önüne geçilmedi.
Ülkedeki güvenlik güçleri, Başkent Stokholm'de caminin önünde kutsal kitabı yakma eylemine izin verdi.
Müslüman alemi Kurban Bayramını yaşarken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi tüm dünyada tepki çekti.
Yaşanan olayın ardından İsveç'e art arda tepkiler geldi.
"Bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir"
Konuya ilişkin bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir.
Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.