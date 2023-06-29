Kemal Kılıçdaroğlu İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi İsveç'te Kur'an-ı Kerime karşı gerçekleştirilen saldırının ardından sosyal medya hesabında tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir." dedi.

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NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye vetosuna takılan İsveç'te terör gösterileri devam ediyor.

Bu kapsamda ülkede PKK terör örgütü ile işbirliği ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerime karşı gerçekleştirilen çirkin saldırıların önüne geçilmedi.

Ülkedeki güvenlik güçleri, Başkent Stokholm'de caminin önünde kutsal kitabı yakma eylemine izin verdi.

Müslüman alemi Kurban Bayramını yaşarken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi tüm dünyada tepki çekti.

Yaşanan olayın ardından İsveç'e art arda tepkiler geldi.

"Bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir"

Konuya ilişkin bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: