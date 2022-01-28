Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak büyüyebilir ismi de değişebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’na yeni katılımların olabileceğini ifade ederek, “İttifak” isminin değiştirilebileceğinin sinyalini verdi.

Sık sık erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’na yeni katılımların olabileceğini söyledi.

2023 seçimleri için muhalefet partileri olarak daha güçlü bir yapılanmaya gideceklerinin sinyalini veren Kılıçdaroğlu, ‘Millet İttifakı’ isminin değiştirilebileceğini de aktardı.

“VİZYON İTTİFAKI” OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde ittifak ortaklarından Ahmet Davutoğlu, yeni ismin “Vizyon İttifakı” olabileceğini belirtirken, BirGün’ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu da, “İttifak büyüyebilir ismi de değişebilir. İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. ‘Benim düşüncem şudur’ demem doğru olmaz.” dedi.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Türk siyasi yapısını iyi bilen bir siyasetçinin muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bozulan hukuk düzenini yeniden inşa etmek istiyorsanız, devletin yaşadığı çürümeyi sonlandırmak ve yeniden inşa etmek istiyorsanız, devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş birisini cumhurbaşkanı adayı olarak belirlersiniz.





“CUMHURBAŞKANI ADAYININ NİTELİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ”



Çünkü bu bir geçiş süreci. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’yi inşa konusunda elbirliğiyle bir güç olarak ortaya çıkabilir. ‘Biz çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim’ diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım.” şeklinde konuştu.