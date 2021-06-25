Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

Ödemiş'te düzenlenen açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e doğru ilerlerken yol kenarındaki kahvelere uğrayıp, vatandaşlarla çay içti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programı kapsamında Ödemiş ilçesinde yapımı tamamlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

"ÇÖPLERİN TAMAMI ALTIN DEĞERİNDE"

Törende konuşan CHP Lideri, "Bu bereketli toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak zorundayız. Beraber yaşamak zorundayız. Dikkat ederseniz CHP olarak biz ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın herkesi kucaklamak istiyoruz. Hepimizin atıkları var. Birileri alıp onu kentten uzak bir yere döküyor. Oradan geçerken bir koku hissediyorsunuz ve bir görüntü kirliliği oluyor. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. İşte bu tesis bunu ortadan kaldıran bir tesis. O çöpler alınacak, ayrışacak ve işlenecek. Onları bir kullanacağız, onlar birer değer. Sanayi onları ham madde olarak kullanıyor. Demirinden naylonuna kadar bütün her şey üretiliyor. Biz ondan da yararlanmış oluyoruz. Çöplerin tamamı altın değerinde ve bunu değerlendiriyoruz. Gübre elde ediyoruz ve ve topraklarımızı koruyoruz. Daha güzel ürünler ortaya çıkıyor ve biz onları tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAHVEHANEYE UĞRADI

Törenin ardından diğer programları için İzmir'e hareket eden Kılıçdaroğlu, yol üstündeki bazı kahvehanelerde mola vererek vatandaşlarla sohbet etti.