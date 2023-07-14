Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'e dava açtı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle internet ünlüsü ve yayıncı 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'a 200 bin TL tutarında tazminat davası açtı.

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Seçimlerden önce kendisine 'Demokrat dede' lakabını kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, aldığı mağlubiyet karşısında hala kendine gelemedi.

Parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Lideri, koltuğunu kaybetmemek için çeşitli yollar denemeye başladı.

Jahrein'e dava açtı

İstifa taleplerini dile getiren milletvekillerine yönelik medya ambargosu uygulayan Kılıçdaroğlu, bu kez de başka bir olayla gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine kullandığı ifadeler nedeniyle internet ünlüsü ve yayıncı 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'a tazminat davası açtı.

Dava tutarı 200 bin TL

Sosyal medya hesabı Twitter'dan dava dosyasını paylaşan Sonuç, "Demokrat dedeniz Kılıçdaroğlu kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış." ifadelerini kullandı.

Sonuç, davayla ilgili verdiği ayrıntılarda talep edilen tazminat tutarının 200 bin TL olduğunu belirtti.

Seçimlerden önce kaldıracağım diyordu

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce, seçilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299'uncu maddeyle ilgili düzenleme yapacaklarını söylemişti.

'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesinin kaldırılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı iktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz, tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak. Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak." dedi.