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Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız

Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız

Daha önce yaptığı kaçak çay çıkışını bir kez daha yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çayları Rize'nin merkezinde yakacaklarını söyledi.