Kahvelerde her oyun öncesi sıfır kağıt açılması önerisi kabul edilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt oyunları yasağına bir kez daha karşı olduğunu dile getirdi.

Koronavirüsün Türkiye'yi yeniden etkisi altına almasının ardından, yeni tedbir kararları açıklandı.

Bu kapsamda kahvehaneler geçici olarak yeniden kapatıldı.

Daha önce alınan önlemler kapsamında kahvelerde kağıt oyunları yasaklanmıştı.

"HER OYUNDA SIFIR YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

Kahvecilerin sorunlarının olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeniden kahvelerdeki yasağa değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kağıt oyunlarının yasaklanmasına karşı ViDEO

"KAĞIT OYNAMASINI BİLE YASAKLANDINIZ..."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ikinci çıkışını şu sözlerle yaptı: "Esnafa “Dükkânı kapat.” dediniz, kahveciye “Dükkânı kapat.” dediniz, kâğıt oynamasını bile yasakladınız. Ne verdiniz Allah aşkına? Kahveciye ne verdiniz? Esnafa ne verdiniz?"

Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için koronavirüs tedbir önerisi