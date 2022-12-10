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    Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
    • 10.12.2022 - 15:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu

    Türkiye adım adım seçim sürecine yaklaşırken siyasi partiler de ziyaret turlarına devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da Duatepe Anıtı'nı ziyaret etti ardından kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

    Basına kapalı gerçekleştirilen programın çıkışında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kanaat önderlerinin düşüncelerinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

    "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış topraklardayız"

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Polatlı'da miting de yapardım ama burada anlatmak istediklerimi orada anlatamam. Kanaat önderleri benim için daha önemlidir. Sizler neyi düşünüyorsunuz, neyi öngörüyorsunuz; bunlar benim için önemlidir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış topraklardayız. Çanakkale nasılsa Sakarya da aynıdır." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluştu #3


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