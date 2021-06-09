Katıldığı canlı yayın programında Kanal İstanbul projesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu projeyi durduracaklarını ve destek veren ülkelerle de araya mesafe koyacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah FOX TV’de canlı yayınında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu

Programda Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, gündeme ilişkin açıklamalar da yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nın ana gündeminde ise temeli bu ay atılacak Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul vardı.

Konuşmasına ilk olarak iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"PROJEYE DESTEK VEREN ÜLKELERLE ARAMIZA MESAFE KOYACAĞIZ"

"Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir ya da gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülke ile de aramıza mesafe koyacağız.

"PARALARINI ASLA ÖDEMEYECEĞİZ"

O şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz.

"PARA YATIRIRSANIZ ZARAR EDECEKSİNİZ"

Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?"





Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul Projesi'ni durduracağız VİDEO