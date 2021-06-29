Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a destek verenleri tehdit etti

Kanal İstanbul projesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu projede kim yer alıyorsa "Burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin konuşmasında ana gündem ise temeli geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul vardı.

"KİM VARSA UNUTSUN KENDİNİ"

Konuşmasına ilk olarak iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, bu projeye giren müteahhitinden bankasına siyasetçisinden bürokratına kadar herkesi tehdit etti.

Projede yer alanların burnından fitil fitil getireceğini belirten CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

"Kanal İstanbul yapılırsa dış güçler bu parayı söke söke alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim; bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bu işe kredi veren banka unutsun kendisini. Buna imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim."

Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul'a giren müteahhit unutsun kendisini VİDEO



