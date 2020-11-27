Euro
9.3625
-0.27%
Dolar
7.8415
-0.38%
Altın
448.89
-2%
Borsa
1.332
-0.79%
Bitcoin
133.200
-1.14%
EXEN Coin
9.74
-1.11%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı

    Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmaların yanlış olduğunu ifade eden CHP Lideri, "Ne oluyor bu Katar aşkı" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 17:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

    Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmalarına değindi.

    "ELDE AVUÇTA NE VARSA SATIP.."

    CHP Lideri, "Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir