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- Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı
Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmaların yanlış olduğunu ifade eden CHP Lideri, "Ne oluyor bu Katar aşkı" diye sordu.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 16:19
- Güncelleme : 27.11.2020 - 17:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmalarına değindi.
"ELDE AVUÇTA NE VARSA SATIP.."
CHP Lideri, "Satacaklarını sattı şimdi elde avuçta ne varsa satıp gününün gün etmeye çalışıyor. Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı VİDEO