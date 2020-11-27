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Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu Katar ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı

Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmaların yanlış olduğunu ifade eden CHP Lideri, "Ne oluyor bu Katar aşkı" diye sordu.