Büyükelçi Al Sani, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Al Sani, CHP Lideri'ne top ve forma hediye etti.

Katar karşıtı söylemleriyle bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir görüşme yaptı.

Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

CHP Lideri ile Al Sani arasındaki görüşme, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani ile genel merkezdeki makamında bir süre görüştüğü belirtildi.

CHP'de dikkat çeken görüşme

AA'nın aktardığına göre, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Çeviköz'ün, iki isim arasındaki diyaloğu takip ederek notlar aldığı görüldü.

Büyükelçi Al Sani, ziyareti sırasında, Katar'da düzenlenecek 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Kılıçdaroğlu’na futbol topu ve forma hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlı elçi Al Sani ile görüştü ViDEO

Kılıçdaroğlu'nun Arapça paylaşımı

Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katarlı yatırımcılara karşı Arapça tweet atmıştı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında, "Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin." demişti.

Katarlı öğrencilerle ilgili iddiası

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu, Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerine gireceğini iddia etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tepeden tırnağa hepsi yalan." diyerek tepki göstermişti.

"Şu Katar aşkından vazgeçin"

TBMM'de partisinin bir grup toplantısı sırasında da Kılıçdaroğlu, "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya." ifadesini kullanmıştı.