Euro
15.37
0.22%
Dolar
13.57
0.47%
Altın
812.61
0.55%
Borsa
2015
-1.76%
Bitcoin
580.440
0.02%
BTXN Coin
36.40
-2.85%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de genç bir çiftin nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı geline takı olarak bilezik hediye etti.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı

    Çeşitli etkinlikler için İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi’nin ek hizmet binasının açılışını yaptı.

    Açılışın ardından nikah salonuna geçen Kılıçdaroğlu, 14 Şubat 2022 tarihi için ilk başvuru yapan çiftin nikah törenine katıldı.

    “SAKIN TARTIŞMAYI UZUN TUTMAYIN”

    Elif Karaman ve Erdoğan Demir’in mutlu günlerinde yanlarında olan Kılıçdaroğlu, genç çifte tavsiyelerde de bulundu.

    Kılıçdaroğlu, “Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle.” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı #1

    BİLEZİK TAKTI

    Genç çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıyarken, nikah şahitleri ise Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı.

    Kılıçdaroğlu, nikahın ardından aile cüzdanını geline teslim ederek bir de bilezik hediye etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı #2

    BUCA BELEDİYESİ’NE ZİYARET

    CHP lideri, ardından da Buca Belediyesi'ni ziyaret etti.

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ziyarette Kılıçdaroğlu'na yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi aktardı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi anlattı
    Gündem

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açık ilişkiyi anlattı

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları
    Ekonomi

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi
    Magazin

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

    Görüş Bildir