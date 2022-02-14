Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı nikahta geline bilezik taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de genç bir çiftin nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı geline takı olarak bilezik hediye etti.

Çeşitli etkinlikler için İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi’nin ek hizmet binasının açılışını yaptı.

Açılışın ardından nikah salonuna geçen Kılıçdaroğlu, 14 Şubat 2022 tarihi için ilk başvuru yapan çiftin nikah törenine katıldı.

“SAKIN TARTIŞMAYI UZUN TUTMAYIN”

Elif Karaman ve Erdoğan Demir’in mutlu günlerinde yanlarında olan Kılıçdaroğlu, genç çifte tavsiyelerde de bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle.” dedi.

BİLEZİK TAKTI

Genç çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıyarken, nikah şahitleri ise Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Kılıçdaroğlu, nikahın ardından aile cüzdanını geline teslim ederek bir de bilezik hediye etti.

BUCA BELEDİYESİ’NE ZİYARET

CHP lideri, ardından da Buca Belediyesi'ni ziyaret etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ziyarette Kılıçdaroğlu'na yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi aktardı.