CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında iktidarı hedeflediklerini ve bu yolda verilecek mücadeleyi anlatı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, iktidara gelmek için sürekli bir kavganın mücadelesini vereceğini söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun hararetli olan kavga edeceğiz sözleri ise, grup toplantısındaki parti üyeleri tarafından ayakta alkışlanarak destek buldu.

Özellikle kamu ihalelerine değinen CHP Lideri, bu ihaleleri alanlarla kavgasını sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Kemal Kılıçdaroğlu: Kavga edeceğiz VİDEO

"Çok öfkeliyim"

"Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Seslenmek istiyorum ey saray sesimi duyuyor musun; hiç kimse olarak gördüklerin yani görmezden gördüklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun! Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum.

"Karanlıkta onları düşünüyorum"

Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. Bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır diyen Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanların yüzünden değil buna seyirci kalanların yüzünden bu hale geldi! Cesaret yoksa zafer yoktur değerli arkadaşlarım.

"Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin..."

Yol arkadaşlarım bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum size de bir çift lafım var; bu engerekler ve çiyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum.

"Kavga edeceğim"

Bir insanın uğurunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim. Durmayacağım. Söz veriyorum, milletimin huzurunda söz veriyorum durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz, beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz, yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz, ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz.

"Kol kola gireceğiz"

Çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla bu enflasyonla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet."



