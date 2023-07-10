Kemal Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 12.kez kaybetti.. Ancak bu yenilgiyi başarısızlık olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, hala umudunun olduğunu vurguladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek kararını verdi.

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası, CHP'de özeleştiriler daha da arttı ve değişim sesleri yükseldi.

Kimileri Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini, kimi de yapısal değişikliğe gidilmesini öneriyor.

Kılıçdaroğlu ise sallanan koltuğunu MYK'yı ve yardımcılarını değiştirerek sağlama almaya çalıştı.

Keçiören'deki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kazanamamanın dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, umudunun hala olduğunu söyledi.

"En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız"

"Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil. 'Emekliye 15 bin lira vereceğiz' dedik. Verilebilir miydi? Verilebilirdi, niye verilmesin? 85 milyon insan bir avuç kişiye çalışıyor. Diyeceksiniz ki 'Nasıl oluyor bu iş?' Şöyle oluyor, devletten ihale alıyorsunuz, aldığınız ihale dolar bazında. Bir de garanti vermişler. Hiç zarar etmeyeceksiniz.



Dolar arttıkça sizde herhangi bir sorun yok. Biz ödüyoruz size. Bu tablonun çok iyi anlatılması lazım. Madem ülkücülerin kahvesindeyiz, milli paramız var değil mi? Adı ne? Türk lirası. Niye Amerikan doları geçerli oluyor? Niye devlet Türk lirası ile değil de Amerikan doları ile borçlanıyor? Bunun milliyetçilik neresinde? Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Türk lirası ise o bu ülkenin lirasıdır, bu ülkenin onurudur, şerefidir.

"Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil"

Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil.

"Bizim vatandaşları ikan etmemiz lazım"

Seçimi çok az farkla kaybettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim vermedin oy, eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Belki 'bunlar daha iyilerini yaparlar' dedin. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %26,34

* 12 Eylül 2010 referandum: %42,12

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %20,87

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %29,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi %30.41

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %24,95

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %25,131

* 16 Nisan 2017 referandum: %48,59

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %30,64

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %30,12

* 14 Mayıs 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: %45.07, CHP'nin oy oranı ise yüzde %25.47.

*28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 47