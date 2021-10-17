Kemal Kılıçdaroğlu: Kendini ulaşılamaz noktaya taşıyan siyaseti bırakmalı

Bir gazetecinin CHP yöneticilerine ulaşamadıklarını ifade etmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu kabahatin CHP'de olduğunu ve ulaşılmaz öneticilerin siyaseti bırakması gerektiğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün süren Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı gerçekleştirildi.

Basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya 60 şehirden 300'e yakın gazeteci katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştaya katılarak bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KABAHAT SİZDE DEĞİL CHP'DE"

Bir gazeteci söz alarak CHP yöneticilerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Kabahat sizde değil CHP'de. Yöneticiler kendilerini ulaşamaz noktaya taşıyorlarsa siyaseti bırakmaları lazım. Vatandaşın doğrudan ulaşabileceği kişinin milletvekili olması lazım. Dinlemesi lazım. Sorunu çözer veya çözemez, ama mutlaka bağlantıyı kurması lazım." diye konuştu.