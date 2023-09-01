Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaretler savuran kişiyi danışman olarak atadı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'genel başkan danışmanı' olarak atadı. Yaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' dediği ortaya çıktı.

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CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, seçimlerden hüsranla ayrıldı.

Bir kez daha yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde parti tabanından çağrılar gelmeye başladı.

Ancak Kılıçdaroğlu bu çağrılara danışmanlarının görevlerine son vererek cevap verdi.

Yaşanan bu durum, değişim isteyen CHP'lileri daha da kızdırdı.

Kendine bir danışman daha atadı

Koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni bir danışman daha atadı.

Perinaz Mahpeyker Yaman atandı

CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

Kılıçdaroğlu'na hain ve kanı bozuk demişti

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

AK Parti'den aday oldu

Mahpeyker Yaman'ın 2018 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Batman milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.