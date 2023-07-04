Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yeni danışman atadı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin başkanlığını yürütmüş olan Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

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CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, seçimlerden hüsranla ayrıldı.

Bir kez daha yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde parti tabanından çağrılar gelmeye başladı.

Ancak Kılıçdaroğlu bu çağrılara danışmanlarının görevlerine son vererek cevap verdi.

Yaşanan bu durum, değişim isteyen CHP'lileri daha da kızdırdı.

Kendine bir danışman daha atadı

Koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, son olarak Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanlığına getirdi.

Ulukuş, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle atanmış bulunuyorum"

Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP genel başkan danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum." dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun danışmanlık görevine getirdiği Gökşen Anıl Ulukuş'un geçmişi dikkat çekti.

Ulukuş, seçimlerde CHP ile ittifak yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yakınlığıyla biliniyordu.

Zafer Partisi'nin gençlik yapılanmasında başkanlık yaptı

Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu.

Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü. Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.

Öte yandan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde yaptığı konuşmalarla da biliniyordu.