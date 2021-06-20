CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir şirket Kanal İstanbul ihalesine ‘girmesin’ ifadelerini kullanarak, “Parasını vermeyeceğiz” dedi.

CHP'nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştayın son gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞİRKETLER İHALEYE GİRMESİN"

Kanal İstanbul projesi ile ilgili sorulan bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şirketlerin ihaleye girmemesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin VİDEO

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"VERMİYORUZ KARDEŞİM, PARA YOK"

Kılıçdaroğlu, "Vermiyoruz kardeşim, para yok" diyerek sürdürdüğü yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok.

Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim.”