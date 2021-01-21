CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra esnafları dolaştı.

"ESNAFIN YANINDA OLMALIYIZ"

Esnafların piri Ahi Evran Veli'nin diyarında esnafın sorunlarını dinleyeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Esnafımızın piri Ahi Evran burada. Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayanlar esnafımızdır. Uzun zamandır dükkanları kapalı, geçinemiyorlar ve sorunları var. Arzu ettikleri destek hiç sağlanmadı. Ortada bir yangın var. Duymayan kulaklara duyurmak, görmeyen gözlere göstermek gerekir. Bizim esnafımızın sorunlarına tercüman olmamız lazım. Ahi Evran'ın mekanında esnafın sıkıntısını dillendirmek boynumuzun borcudur. Esnafımızın yanında olmalıyız. Biz çünkü toplumun en küçük halkasının tercümanı olmak zorundayız. Bu ülkede hiç kimse kendini sahipsiz hissetmemeli." ifadelerini kullandı.

TÜRBEDE DUA

Daha sonra Ahi Evran Külliyesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'e gitti VİDEO